(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram

Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers. Il giocatore ha militato in viola dall' Agosto 2016 totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppe. Il presidente della squadra uruguaiana Jorge Nin lo ha...

A cura di Redazione Labaroviola 28 maggio 2018 11:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Olivera

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