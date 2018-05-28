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(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram

Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers. Il giocatore ha militato in viola dall' Agosto 2016 totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppe. Il presidente della squadra uruguaiana Jorge Nin lo ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 11:18
(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Olivera
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Olivera
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Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers. Il giocatore ha militato in viola dall' Agosto 2016 totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppe. Il presidente della squadra uruguaiana Jorge Nin lo ha annunciato al sito tanfield.com, il giocatore su Instagram ha pubblicato l'annuncio ufficializzando di fatto il ritorno in patria:

(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram

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