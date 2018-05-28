(FOTO): Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers: l'annuncio del club riportato dal giocatore su Instagram
Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers. Il giocatore ha militato in viola dall' Agosto 2016 totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppe. Il presidente della squadra uruguaiana Jorge Nin lo ha...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2018 11:18
Maxi Olivera torna al Montevideo Wanderers. Il giocatore ha militato in viola dall' Agosto 2016 totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppe. Il presidente della squadra uruguaiana Jorge Nin lo ha annunciato al sito tanfield.com, il giocatore su Instagram ha pubblicato l'annuncio ufficializzando di fatto il ritorno in patria: