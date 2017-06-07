Nasce la Fiorentina di Stefano Pioli. Come giocherà la sua squadra, Bernardeschi c'è, Olivera terzino sinistro

La Gazzetta dello Sport immagina la prossima Fiorentina messa in campo dal nuovo tecnico. Il modulo sembra essere il 4-2-3-1

Pioli e come giocherà la sua Fiorentina nella prossima stagione in questo momento. Si dovrebbe ricominciare con il 4-2-3-1 e una base di otto titolari, fra cui ci dovrebbe essere anche Federico Bernardeschi. Fra i pali il portiere titolare sarà sicuramente Sportiello, davanti al quale agiranno Astori e Vitor Hugo come centrali di difesa, affiancati da Olivera sulla sinistra e da un terzino destro tutto da scoprire, così come il centrocampista che agirà al fianco di Vecino. Davanti, dietro a Babacar ecco il trio formato dal talento di Carrara, dall’orgoglio Chiesa e da Saponara, in cerca di riscatto dopo le tante panchine con Sousa. Per Pioli due anni di contratto con opzione sul terzo, un milione e trecento mila euro netti a stagione. Un normal one per aprire un nuovo ciclo. Arriva carico dopo l’esperienza all’Inter. Ritrova Antognoni che era stato suo direttore generale e, soprattutto, l’affetto di una piazza che lo ha sempre apprezzato.

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