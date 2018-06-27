La Nazione: Sanchez, Olivera, Cristoforo ed Eysseric in partenza. Saponara la situazione più delicata. Le offerte però...

La Nazione analizza le possibili cessioni della Fiorentina. I nomi sono: Sanchez, Olivera, Cristoforo, Eysseric e Saponara con l'ultimo dei citati che possiede la situazione più delicata. La Fiorentin...

La Nazione analizza le possibili cessioni della Fiorentina. I nomi sono: Sanchez, Olivera, Cristoforo, Eysseric e Saponara con l'ultimo dei citati che possiede la situazione più delicata. La Fiorentina per lui ha investito 9 milioni e nella prossima stagione visto il probabile cambio di modulo al 4-3-3 potrebbe trovare poco spazio. Sanchez dopo il Mondiale andrà in Cina, Olivera dovrebbe tornare in Uruguay.

Cristoforo verrà piazzato da qualche parte, possibile per lui il ritorno in patria. Eysseric piace al Nantes che potrebbe offrire 5-6 milioni. Offerte concrete dunque solo per Sanchez ed Eysseric.

Un tesoretto eventuale che verrà investito nel settore giovanile dove ad oggi sono già arrivati: Beloko e Koffi a parametro zero insieme a Montiel Rodriguez pagato 2 milioni.