Pedullà: "Ci saranno due acquisti per la Fiorentina. Olivera-Cagliari tempi lunghi. Sanchez chiede la cessione"
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Il presidente del Cagliari Giulini è in vacanza e tornerà prima della ripresa del campionato. Credo che la storia d...
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Il presidente del Cagliari Giulini è in vacanza e tornerà prima della ripresa del campionato. Credo che la storia di Olivera ce la trascineremo dietro per alcuni giorni. L’uruguaiano resta sull’uscio, così come Carlos Sanchez: per lui, il suo procuratore presenterà la richiesta di andare via in prestito prossimamente alla società viola. Ci saranno uno o due colpi in entrata in casa Fiorentina. Antonelli? Possibile che decida di non lasciare il Milan, magari avvicinandosi alla scadenza del contratto in queste condizioni"