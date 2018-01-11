Pedullà: "Ci saranno due acquisti per la Fiorentina. Olivera-Cagliari tempi lunghi. Sanchez chiede la cessione"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Il presidente del Cagliari Giulini è in vacanza e tornerà prima della ripresa del campionato. Credo che la storia d...

A cura di Flavio Ognissanti 11 gennaio 2018 14:58

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