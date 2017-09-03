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La Nazione, il Trabzonspor vuole Maxi Olivera e prepara l'offerta. La Fiorentina non rifiuterà a prescindere

Il mercato è chiuso in Italia ma in altri paesi ancora si tratta e si cercano occasioni. Mati Fernandez lo vogliono in Messico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2017 11:46
La Nazione, il Trabzonspor vuole Maxi Olivera e prepara l'offerta. La Fiorentina non rifiuterà a prescindere - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il mercato è ancora aperto in alcuni paesi fuori dall’Italia, e i rumors e le trattative vanno avanti. In uscita, il Trabzonspor si sta mettendo in contatto con i viola per valutare l’ingaggio di Maxi Olivera: la Fiorentina non manderà la proposta indietro a prescindere. Su Mati Fernandez pressing dal Messico, ma alla Fiorentina non è arrivata alcuna offerta concreta.

 

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