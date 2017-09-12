Biraghi bis: ''Che piede ha Veretout? Voglio fermarmi qui a lungo. Olivera? Non mi sento titolare né riserva''

Ecco un altro estratto della lunga intervista fatta da Lady Radio a Cristiano Biraghi: "Voglio fermarmi qui a lungo, ci sono pochi club migliori di questo. Maxi Olivera? Io non mi sento né titolare né...

Ecco un altro estratto della lunga intervista fatta da Lady Radio a Cristiano Biraghi: "Voglio fermarmi qui a lungo, ci sono pochi club migliori di questo. Maxi Olivera? Io non mi sento né titolare né riserva. Veretout? Quando c'è una punizione andiamo io e lui sul pallone, ma da quella parte di campo è giusto che calci lui, perché ha un piede incredibile"