TOMOVIC HA CHIESTO DI ESSERE CEDUTO. NON VUOLE PIÙ RESTARE A FIRENZE. STRINIC BLOCCATO DA OLIVERA

Tomovic ha scelto di andare via ferito e arrabbiato nei confronti dei tifosi viola. Intanto quasi certamente sfuma Strinic, il motivo...

Minuto 45, Fuori Tomovic, dentro Bruno Gaspar. Boato del pubblico di Firenze.

Ecco, in quel preciso istante si é interrotto il rapporto tra la Fiorentina e Tomovic. Dopo quella partita e ferito dal comportamento dei tifosi viola, ormai stanchi dei suoi tantissimi e ripetuti errori, il calciatore serbo ha chiesto alla società di essere ceduto. Corvino ha accettato la sua richiesta e così il giorno dopo è stato ufficializzato l'arrivo di Laurini, terzino destro dell'Empoli.

Adesso però la società viola ha la grande sfida di trovare qualcuno che voglia il terzino della Fiorentina. Fino ad ora è solo arrivato un timido sondaggio da parte dell'Atalanta. Tomovic guadagna 800 mila euro e per una squadra di media bassa classifica questo è un ingaggio alto. Il calciatore vuole andare via e la società proverà ad accontentarlo anche perché ormai non pare esserci più posto nella rosa viola per lui.

Aggiornamenti anche su Strinic, il terzino sinistro croato è stato oggetto di discussione tra Fiorentina e Napoli fino alla giornata di ieri ma il problema resta solo uno, Maxi Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano non ha squadra disposte a comprarlo e la sua permanenza a Firenze blocca l'arrivo di Strinic in maglia viola. Per questa ragione più passano i minuti e più si allontana il suo arrivo con la Sampdoria pronta a sfruttare questa situazione. A meno di colpi di scena dunque, Olivera resterà alla Fiorentina e Strinic andrà alla Sampdoria.

Flavio Ognissanti