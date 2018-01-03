Pedullà: "Maxi Olivera vicinissimo al Cagliari, trattativa avviata. Hagi via in prestito, Badelj non rinnova"
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'esperto di mercato:"Maxi Olivera è molto vicino al Cagliari. La trattativa è molto ben avviata, grazie anche al lavoro di Diego Lopez. I...
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'esperto di mercato:
"Maxi Olivera è molto vicino al Cagliari. La trattativa è molto ben avviata, grazie anche al lavoro di Diego Lopez. I sardi hanno bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche. Per la formula vedremo. Fa parte della lista degli scontenti della Fiorentina che vogliono andare a giocare, nella quale ci possiamo mettere anche Cristoforo e Sanchez.
Mentre per quanto riguarda Hagi, la volontà di massima della società viola è quella di farlo partire per farlo maturare in Italia, quindi una cessione in prestito.
Badelj? In linea di massima, chi va in scadenza deve avere una destinazione certa già pronta. Quando si arriva a gennaio con il contratto in scadenza a giugno, al 90% vai verso lo svincolo. C’è anche chi rinnova a marzo, ma non mi sembra questo il caso, la storia mi sembra ben instradata"