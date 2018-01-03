Pedullà: "Maxi Olivera vicinissimo al Cagliari, trattativa avviata. Hagi via in prestito, Badelj non rinnova"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell'esperto di mercato:"Maxi Olivera è molto vicino al Cagliari. La trattativa è molto ben avviata, grazie anche al lavoro di Diego Lopez. I...

A cura di Redazione Labaroviola 03 gennaio 2018 18:10

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