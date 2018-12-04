Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."

Maxi Olivera, terzino uguruiano della Fiorentina mai considerato da Pioli e quasi mai convocato, ha parlato ai media del suo paese. Queste le sue parole:"Non direi mai no ad un possibile ritorno al Pe...

Maxi Olivera, terzino uguruiano della Fiorentina mai considerato da Pioli e quasi mai convocato, ha parlato ai media del suo paese. Queste le sue parole:

"Non direi mai no ad un possibile ritorno al Peñarol ma ufficialmente adesso non c'è nulla, solo vovi. Una cosa è certa, devo lasciare la Fiorentina"