Notizie Uruguay Fiorentina

Di Marzio scrive: "Fiorentina interessata al mediano dell'Alaves Carlos Benavidez"
13 giugno 2024 00:05
Nico Gonzalez titolare nella sconfitta dell'Argentina contro l'Uruguay. A sinistra nel tridente, uscito al 58'
17 novembre 2023 03:42
Torreira non si arrende: "Voglio giocare ancora nella Fiorentina altrimenti andrò altrove"
12 giugno 2022 13:18
Parla Torreira: "Giocato grande stagione con la Fiorentina ma non so dove sarò il prossimo anno"
09 giugno 2022 15:06
Cavani protagonista con l'Uruguay: il Matador fa doppietta e trascina l'Uruguay contro il Messico
03 giugno 2022 16:13
Torreira: "Adiamo ai mondiali! Questo è per te mamma che mi guardi da lassù e festeggi con me"
25 marzo 2022 13:42
Torreira al settimo cielo in nazionale grazie alla Fiorentina: "Sono in un grande momento"
21 marzo 2022 19:50
Torreira è negativo al Covid, tornerà a Firenze giovedi a pranzo. Una bella notizia per la Fiorentina
31 gennaio 2022 14:51
Torreira è positivo al Covid: "Provo molta tristezza e frustrazione, misure non sono bastate"
25 gennaio 2022 19:36
Una brutta notizia per la Fiorentina, Torreira è positivo al Covid, lo ha annunciato l'Uruguay
25 gennaio 2022 16:56
Mandato di arresto per Nandez, ma la polizia non lo trova a casa, è a Cagliari in quarantena
31 dicembre 2021 20:13
Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic
30 dicembre 2021 19:16
Agustin Alvarez smentisce di arrivare alla Fiorentina a gennaio: "Resterò altri sei mesi al Penarol"
30 dicembre 2021 18:39
Video, papà Torreira scatenato, segue dall'Uruguay la punizione di Biraghi ed esulta cosi
06 dicembre 2021 11:20
Vecino non gioca mai, è furioso: "Devo parlare con l'Inter". E se tornasse alla Fiorentina?
15 novembre 2021 18:59
Video, sfida tra Torreira e Martinez Quarta, chi prepara meglio il Mate alla Fiorentina?
15 settembre 2021 17:53
Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime
24 febbraio 2021 18:24
Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"
09 novembre 2020 15:25
"Torreira alla Fiorentina in prestito oneroso di 8 milioni e obbligo di riscatto a 18. I dettagli"
02 settembre 2020 21:09
Baez: "Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata, mi sento importante"
26 marzo 2020 00:30
Dall'Uruguay, il Penarol vuol riportare Cristoforo in patria. Contatti avviati. I dettagli
17 dicembre 2019 22:36
MAXI OLIVEIRA: "POTEVO LASCIARE LA FIORENTINA A LUGLIO 2018 MA NON MI HANNO CEDUTO"
27 novembre 2019 11:04
Pezzella sull'Argentina: "I gol presi dall'Uruguay? Colpa di nostre sviste difensive, per fortuna l'abbiamo rimessa in pari"
19 novembre 2019 16:13
Argentina-Uruguay 2-2: spettacolo ed in campo per tutti e 90 i minuti i viola Pezzella e Caceres
19 novembre 2019 13:28
Contrordine Caceres: è stato convocato nella sua Nazionale
12 novembre 2019 11:27
Pezzella può sorridere. È convocato dall'Argentina per le amichevoli di Novembre. La lista
31 ottobre 2019 19:53
Caceres convocato dall'Uruguay. Il difensore viola atteso da due avversari nelle prossime uscite...
26 ottobre 2019 14:02
Ag. Caceres: "Non mi meravigliano le sue prestazioni. In 10 anni ha 100 presenze con l'Uruguay"
17 ottobre 2019 20:53
Caceres, troppo grintoso in nazionale. Espulso dopo mezz'ora di gioco
16 ottobre 2019 12:39
Caceres, '90 in campo per il difensore nella vittoria del suo Uruguay in amichevole contro il Perù
12 ottobre 2019 16:06
Il difensore della Fiorentina Caceres è stato convocato in nazionale uruguaiana da Oscar Tabarez
04 ottobre 2019 18:58
Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…"
27 marzo 2019 13:59
Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."
05 dicembre 2018 00:55
Il terzino sinistro Varela ha comunicato al club di volersi trasferire alla Fiorentina
07 agosto 2018 04:12
Russia 2018: l'Uruguay supera l'Egitto in extremis, in ombra l'obiettivo viola Nandez
15 giugno 2018 16:46
Maxi Olivera: "Tornare in Uruguay? Non adesso, voglio restare in Europa per consacrarmi.."
27 settembre 2017 14:24
La Fiorentina vuole Ardaiz, centravanti classe 99 che in patria paragonano a Suarez e Cavani. Costa 10 milioni
05 luglio 2017 10:18
Vecino si fa male con la nazionale, salta il Bologna. Ecco il report medico della Fiorentina
30 marzo 2017 19:45
Vecino: "Sì, potevo giocare per l'Italia, ma la Celeste era la scelta..."
11 ottobre 2016 11:51
Buone notizie per Sousa, Vecino torna a casa. Disastro Uruguay alla Coppa America
10 giugno 2016 11:12
Archivio