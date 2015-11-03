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Notizie Uruguay Fiorentina

Di Marzio scrive: "Fiorentina interessata al mediano dell'Alaves Carlos Benavidez"

13 giugno 2024 00:05

Nico Gonzalez titolare nella sconfitta dell'Argentina contro l'Uruguay. A sinistra nel tridente, uscito al 58'

17 novembre 2023 03:42

Torreira non si arrende: "Voglio giocare ancora nella Fiorentina altrimenti andrò altrove"

12 giugno 2022 13:18

Parla Torreira: "Giocato grande stagione con la Fiorentina ma non so dove sarò il prossimo anno"

09 giugno 2022 15:06

Cavani protagonista con l'Uruguay: il Matador fa doppietta e trascina l'Uruguay contro il Messico

03 giugno 2022 16:13

Torreira: "Adiamo ai mondiali! Questo è per te mamma che mi guardi da lassù e festeggi con me"

25 marzo 2022 13:42

Torreira al settimo cielo in nazionale grazie alla Fiorentina: "Sono in un grande momento"

21 marzo 2022 19:50

Torreira è negativo al Covid, tornerà a Firenze giovedi a pranzo. Una bella notizia per la Fiorentina

31 gennaio 2022 14:51

Torreira è positivo al Covid: "Provo molta tristezza e frustrazione, misure non sono bastate"

25 gennaio 2022 19:36

Una brutta notizia per la Fiorentina, Torreira è positivo al Covid, lo ha annunciato l'Uruguay

25 gennaio 2022 16:56

Mandato di arresto per Nandez, ma la polizia non lo trova a casa, è a Cagliari in quarantena

31 dicembre 2021 20:13

Chi è Agustin Alvarez, il nuovo Suarez che interessa alla Fiorentina per il dopo Vlahovic

30 dicembre 2021 19:16

Agustin Alvarez smentisce di arrivare alla Fiorentina a gennaio: "Resterò altri sei mesi al Penarol"

30 dicembre 2021 18:39

Video, papà Torreira scatenato, segue dall'Uruguay la punizione di Biraghi ed esulta cosi

06 dicembre 2021 11:20

Vecino non gioca mai, è furioso: "Devo parlare con l'Inter". E se tornasse alla Fiorentina?

15 novembre 2021 18:59

Video, sfida tra Torreira e Martinez Quarta, chi prepara meglio il Mate alla Fiorentina?

15 settembre 2021 17:53

Dalla Spagna, Caceres dirà addio alla Fiorentina, tornerà in Uruguay al Penarol. Le ultime

24 febbraio 2021 18:24

Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"

09 novembre 2020 15:25

"Torreira alla Fiorentina in prestito oneroso di 8 milioni e obbligo di riscatto a 18. I dettagli"

02 settembre 2020 21:09

Baez: "Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata, mi sento importante"

26 marzo 2020 00:30

Dall'Uruguay, il Penarol vuol riportare Cristoforo in patria. Contatti avviati. I dettagli

17 dicembre 2019 22:36

MAXI OLIVEIRA: "POTEVO LASCIARE LA FIORENTINA A LUGLIO 2018 MA NON MI HANNO CEDUTO"

27 novembre 2019 11:04

Pezzella sull'Argentina: "I gol presi dall'Uruguay? Colpa di nostre sviste difensive, per fortuna l'abbiamo rimessa in pari"

19 novembre 2019 16:13

Argentina-Uruguay 2-2: spettacolo ed in campo per tutti e 90 i minuti i viola Pezzella e Caceres

19 novembre 2019 13:28

Contrordine Caceres: è stato convocato nella sua Nazionale

12 novembre 2019 11:27

Pezzella può sorridere. È convocato dall'Argentina per le amichevoli di Novembre. La lista

31 ottobre 2019 19:53

Caceres convocato dall'Uruguay. Il difensore viola atteso da due avversari nelle prossime uscite...

26 ottobre 2019 14:02

Ag. Caceres: "Non mi meravigliano le sue prestazioni. In 10 anni ha 100 presenze con l'Uruguay"

17 ottobre 2019 20:53

Caceres, troppo grintoso in nazionale. Espulso dopo mezz'ora di gioco

16 ottobre 2019 12:39

Caceres, '90 in campo per il difensore nella vittoria del suo Uruguay in amichevole contro il Perù

12 ottobre 2019 16:06

Il difensore della Fiorentina Caceres è stato convocato in nazionale uruguaiana da Oscar Tabarez

04 ottobre 2019 18:58

Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…"

27 marzo 2019 13:59

Maxi Olivera rivela: "Di certo devo lasciare la Fiorentina. Tornare al Penarol? Magari, ma per ora..."

05 dicembre 2018 00:55

Il terzino sinistro Varela ha comunicato al club di volersi trasferire alla Fiorentina

07 agosto 2018 04:12

Russia 2018: l'Uruguay supera l'Egitto in extremis, in ombra l'obiettivo viola Nandez

15 giugno 2018 16:46

Maxi Olivera: "Tornare in Uruguay? Non adesso, voglio restare in Europa per consacrarmi.."

27 settembre 2017 14:24

La Fiorentina vuole Ardaiz, centravanti classe 99 che in patria paragonano a Suarez e Cavani. Costa 10 milioni

05 luglio 2017 10:18

Vecino si fa male con la nazionale, salta il Bologna. Ecco il report medico della Fiorentina

30 marzo 2017 19:45

Vecino: "Sì, potevo giocare per l'Italia, ma la Celeste era la scelta..."

11 ottobre 2016 11:51

Buone notizie per Sousa, Vecino torna a casa. Disastro Uruguay alla Coppa America

10 giugno 2016 11:12

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