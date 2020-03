L’ex attaccante della Fiorentina, Jaime Baez, ora al Cosenza, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo El Paìs: “Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata. Qui mi sento importante, mi fanno sentire parte di qualcosa. Mentre quando ero in prestito non era così. Qui mi hanno dato l’opportunità di giocare e sono contento. Vogliamo la salvezza, abbiamo un grande tifo. Qui per strada ti fanno sentire Messi, anche se si può passare da un estremo positivo ad uno negativo se le cose vanno male”.