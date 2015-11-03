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Notizie Baez Fiorentina

L'ex Fiorentina Baez segna un'autogol da cineteca in serie B, fa pensare male e fa il giro del web

26 aprile 2022 13:55

Baez: "Da quando sono arrivato al Cosenza la mia carriera è cambiata, mi sento importante"

26 marzo 2020 00:30

TMW, Baez ha lasciato Montecatini. Cessione o rescissione in arrivo. Ritorno al Cosenza?

02 agosto 2019 21:26

Jaime Baez: "Ho avuto la possibilità di giocare con Chiesa, è bello vedere giocatori che arrivano in alto…"

27 marzo 2019 13:59

Baez: "A Firenze non ho convinto ma a Cosenza è diverso. Vi spiego cos'è la garra Charrua.."

24 ottobre 2018 17:46

Ufficiale: Baez e Schetino al Cosenza in prestito

09 agosto 2018 16:10

TuttoSport , il Leganes oltre a Laurini punta anche Baez

29 luglio 2018 12:56

Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo

28 luglio 2018 09:20

Corvino lavora alle cessioni di Mati Fernandez, Rebic, Baez e Schetino. Monte ingaggi diminuito di quasi 40 milioni

19 agosto 2017 10:18

Nazione, Baez va in prestito al Pescara. In uscita anche Mati Fernandez, Schetino e Rebic

18 agosto 2017 11:36

Corvino lavora anche sulle cessioni minori, da Mati Fernandez a Baez fino a Schetino e Rebic

12 agosto 2017 11:12

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