Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il fatto di non aver convocato per la tourneé tedesca Cristoforo, Baez e Maxi Olivera li spinge verso la cessione. Per Maxi Olivera c'è il River Pl...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il fatto di non aver convocato per la tourneé tedesca Cristoforo, Baez e Maxi Olivera li spinge verso la cessione. Per Maxi Olivera c'è il River Plate oltre al ritorno in patria (Uruguay) al Penarol. Cristoforo ha chiesto la cessione e per Baez e Dragowski verrà trovata una collocazione e se, il portiere polacco, lascerà Firenze si cercherà di prendere Sorrentino.