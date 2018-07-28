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Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il fatto di non aver convocato per la tourneé tedesca Cristoforo, Baez e Maxi Olivera li spinge verso la cessione. Per Maxi Olivera c'è il River Pl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 09:20
Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il fatto di non aver convocato per la tourneé tedesca Cristoforo, Baez e Maxi Olivera li spinge verso la cessione. Per Maxi Olivera c'è il River Plate oltre al ritorno in patria (Uruguay) al Penarol. Cristoforo ha chiesto la cessione e per Baez e Dragowski verrà trovata una collocazione e se, il portiere polacco, lascerà Firenze si cercherà di prendere Sorrentino.

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