Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il fatto di non aver convocato per la tourneé tedesca Cristoforo, Baez e Maxi Olivera li spinge verso la cessione. Per Maxi Olivera c'è il River Pl...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2018 09:20
Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, il fatto di non aver convocato per la tourneé tedesca Cristoforo, Baez e Maxi Olivera li spinge verso la cessione. Per Maxi Olivera c'è il River Plate oltre al ritorno in patria (Uruguay) al Penarol. Cristoforo ha chiesto la cessione e per Baez e Dragowski verrà trovata una collocazione e se, il portiere polacco, lascerà Firenze si cercherà di prendere Sorrentino.