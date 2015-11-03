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Notizie Sorrentino Fiorentina

Sorrentino: "Alla Juventus ci vuole uno come Alisson, De Gea non sarebbe il profilo ideale"

29 aprile 2026 14:07

Sorrentino: "De Gea paga l'anno di inattività. Il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra"

04 marzo 2026 17:14

Sorrentino su De Gea: "Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui"

24 febbraio 2026 13:43

Sorrentino: "Una vittoria voluta e di rabbia, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori"

05 gennaio 2026 16:46

Sorrentino polemico: "Che senso ha che Kean faccia il balletto quando ti fischiano, era da evitare"

23 dicembre 2025 11:02

Sorrentino difende Vanoli: "Lui è l'uomo giusto per la Fiorentina, ma da solo non può fare miracoli"

08 dicembre 2025 14:25

Sorrentino: “Quando ti ritrovi a lottare per altri obiettivi, il macigno pesa il triplo a Firenze”

08 ottobre 2025 19:06

Sorrentino: "Terracciano dovrebbe giocare anche in un'eventuale finale perché è il portiere di Coppa"

06 marzo 2025 14:23

Sorrentino: "De Gea ha bisogno di riposare, domani in Grecia farei giocare Terracciano"

05 marzo 2025 13:15

Sorrentino: "De Gea ha iniziato bene la stagione. Ora si è allineato allo standard della Fiorentina"

28 febbraio 2025 17:14

Sentite Sorrentino: "De Gea miglior portiere della Serie A? No, scelgo Carnesecchi, è eccezionale"

17 gennaio 2025 22:38

Sorrentino: "Quando la Fiorentina prese De Gea pensavo fosse bollito, ma sta dimostrando ben altro"

08 ottobre 2024 16:58

Sorrentino difende Terracciano: "È poco mediatico e sponsorizzato, ma ha dimostrato di essere all'altezza"

25 maggio 2024 14:50

Sorrentino: "Belotti perfetto per il gioco di Italiano. A Roma non andava d'accordo con l'allenatore"

13 febbraio 2024 13:44

Sorrentino: "Ma quale procuratore, decidono sempre i calciatori. Vlahovic sia riconoscente"

07 ottobre 2021 17:37

Sorrentino: "Gattuso l'acquisto più importante del decennio. Dragowski? Pronto per squadre di vertice"

31 maggio 2021 21:40

"Ronaldo non è un campione, Tomovic sì", il vergognoso gesto del portoghese...

22 agosto 2018 09:49

Infortunio Sorrentino, al 99% sarà out contro la Fiorentina

20 agosto 2018 11:47

Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo

28 luglio 2018 09:20

Nazione, Dragowski in partenza, ecco i nomi per il vice Lafont

16 luglio 2018 10:54

Resta viva l'idea Sorrentino come vice-Lafont. Il problema ora è l'ingaggio..

10 luglio 2018 10:43

Dragowski, cessione vicina per il polacco. I due nomi per sostituirlo..

10 luglio 2018 10:04

La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...

09 luglio 2018 09:39

Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...

06 luglio 2018 23:40

CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi

04 luglio 2018 09:54

Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont

03 luglio 2018 23:39

Vice Lafont, il profilo ideale potrebbe essere Sorrentino. La situazione...

03 luglio 2018 11:20

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