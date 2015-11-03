Notizie Sorrentino Fiorentina

Sorrentino: "Alla Juventus ci vuole uno come Alisson, De Gea non sarebbe il profilo ideale"
29 aprile 2026 14:07
Sorrentino: "De Gea paga l'anno di inattività. Il suo rendimento si è adeguato a quello della squadra"
04 marzo 2026 17:14
Sorrentino su De Gea: "Non sta facendo una stagione positiva, mi aspetto di più da uno come lui"
24 febbraio 2026 13:43
Sorrentino: "Una vittoria voluta e di rabbia, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per tirarsi fuori"
05 gennaio 2026 16:46
Sorrentino polemico: "Che senso ha che Kean faccia il balletto quando ti fischiano, era da evitare"
23 dicembre 2025 11:02
Sorrentino difende Vanoli: "Lui è l'uomo giusto per la Fiorentina, ma da solo non può fare miracoli"
08 dicembre 2025 14:25
Sorrentino: “Quando ti ritrovi a lottare per altri obiettivi, il macigno pesa il triplo a Firenze”
08 ottobre 2025 19:06
Sorrentino: "Terracciano dovrebbe giocare anche in un'eventuale finale perché è il portiere di Coppa"
06 marzo 2025 14:23
Sorrentino: "De Gea ha bisogno di riposare, domani in Grecia farei giocare Terracciano"
05 marzo 2025 13:15
Sorrentino: "De Gea ha iniziato bene la stagione. Ora si è allineato allo standard della Fiorentina"
28 febbraio 2025 17:14
Sentite Sorrentino: "De Gea miglior portiere della Serie A? No, scelgo Carnesecchi, è eccezionale"
17 gennaio 2025 22:38
Sorrentino: "Quando la Fiorentina prese De Gea pensavo fosse bollito, ma sta dimostrando ben altro"
08 ottobre 2024 16:58
Sorrentino difende Terracciano: "È poco mediatico e sponsorizzato, ma ha dimostrato di essere all'altezza"
25 maggio 2024 14:50
Sorrentino: "Belotti perfetto per il gioco di Italiano. A Roma non andava d'accordo con l'allenatore"
13 febbraio 2024 13:44
Sorrentino: "Ma quale procuratore, decidono sempre i calciatori. Vlahovic sia riconoscente"
07 ottobre 2021 17:37
Sorrentino: "Gattuso l'acquisto più importante del decennio. Dragowski? Pronto per squadre di vertice"
31 maggio 2021 21:40
"Ronaldo non è un campione, Tomovic sì", il vergognoso gesto del portoghese...
22 agosto 2018 09:49
Infortunio Sorrentino, al 99% sarà out contro la Fiorentina
20 agosto 2018 11:47
Corriere Dello Sport, per Maxi Olivera c'è il River Plate. In partenza anche Baez e Cristoforo
28 luglio 2018 09:20
Nazione, Dragowski in partenza, ecco i nomi per il vice Lafont
16 luglio 2018 10:54
Resta viva l'idea Sorrentino come vice-Lafont. Il problema ora è l'ingaggio..
10 luglio 2018 10:43
Dragowski, cessione vicina per il polacco. I due nomi per sostituirlo..
10 luglio 2018 10:04
La Nazione, per il vice Lafont piacciono Sorrentino e Rafael. Ad oggi però c'è Dragowski...
09 luglio 2018 09:39
Casa Mercato Viola, Corvino acquisterà almeno sette giocatori, ecco in quali ruoli. Sulle uscite...
06 luglio 2018 23:40
CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi
04 luglio 2018 09:54
Casa Mercato Viola, Battaglia idea concreta. Svolta vicina per il vice Lafont
03 luglio 2018 23:39
Vice Lafont, il profilo ideale potrebbe essere Sorrentino. La situazione...
03 luglio 2018 11:20
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