Sorrentino: “Belotti perfetto per il gioco di Italiano. A Roma non andava d’accordo con l’allenatore”

Stefano Sorrentino, ex compagno di squadra di Belotti, ha parlato a Radio Bruno del nuovo centravanti della Fiorentina, queste le sue parole:

“Non avevo dubbi che Belotti potesse fare bene, è il giocatore ideale per Italiano e per il suo gioco. Lui è passato da Palermo al Torino, è sempre stato al centro del progetto e coccolato, a Roma non ha reso quanto ci si aspettava, ma non sembra che avesse un buon rapporto con l’allenatore e con l’ambiente. Io credo che l’entusiasmo che c’è a Firenze lo fa tornare l’Andrea che tutti conosciamo.

Ho visto l’ultima giornata di campionato e secondo me Bologna e Fiorentina partono alla pari, secondo me sarà una gran bella partita, soprattutto per la forma delle due squadre, sarà una partita di alto livello con due squadre che giocano bene al calcio.

Terracciano sta raccogliendo i frutti di qualche anno fa, in carriera non ha mai giocato tantissimo, sta dimostrando di essere un portiere di livello. È un portiere italiano che ha esperienza, è moderno, ci sa fare con i piedi, è concreto, quando c’è da parare para, può crescere ancora con la Fiorentina. Ho avuto anche io Savorani, ci ho lavorato al Chievo per qualche mese, non a caso è il preparatore dei portieri della nazionale. Lui è molto bravo nell’esaltare le qualità di Terracciano. Essendo un portiere vecchio, non puoi scombussalargli il suo modo di parare, devi essere bravo a valorizzare le sue qualità. Dietro il portiere c’è l’uomo e l’esperienza lo ha fortificato. Devo dire la verità, la Fiorentina qualche tiro in porta lo prende e lui è sempre attento”

