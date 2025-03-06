Sorrentino: "Terracciano dovrebbe giocare anche in un'eventuale finale perché è il portiere di Coppa"

A Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere di Chievo e Palermo Stefano Sorrentino che ha parlato di Fiorentina e del ruolo di numero uno: "Concordo con Palladino, per me fa bene a mettere Terracciano s...

A Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere di Chievo e Palermo Stefano Sorrentino che ha parlato di Fiorentina e del ruolo di numero uno: "Concordo con Palladino, per me fa bene a mettere Terracciano stasera perché é un ragazzo serio che ha fatto tanto per la Fiorentina e merita questo premio di giocare in Europa. De Gea gli ha tolto il posto perché è un fuoriclasse, però Pietro è un ottimo professionista e sono felice giochi lui, ha fatto già due finali ed è un uomo spogliatoio. Qualora andasse in finale la Fiorentina, dovrebbe continuare a giocare Pietro perché è un elemento di spessore e merita di vincere la coppa."

Sulla Fiorentina: "La vera dimensione della Fiorentina è questa, non capisco tutte le critiche perché questa squadra sta facendo un ottimo campionato. Perdere qualche gara ci sta, però è una squadra in lotta in campionato e che può arrivare in finale anche quest'anno perché ha un organico valido."

Su De Gea: "uno che ha fatto tanti anni allo United è un fenomeno e lui lo è, ma ricordiamoci che è stato un anno senza giocare quindi ci sta farlo riposare per poi tornare in porta domenica da titolare con una settimana più rilassante."