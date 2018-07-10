Resta viva l'idea Sorrentino come vice-Lafont. Il problema ora è l'ingaggio..
Come riporta Repubblica, Sorrentino sarebbe l'indiziato numero 1 per sostituire Dragowsli. Il nodo per il 39enne rimane l'alto ingaggio..
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 10:43
Rimane viva l’idea Sorrentino come portiere italiano di esperienza da affiancare al giovane Lafont. Il trentanovenne, di proprietà del Chievo, accetterebbe anche di fare il secondo al neo acquisto francese. Da risolvere però il nodo ingaggio, superiore ai 600.000 euro, nonostante il contratto sia in scadenza 2019. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente novità, considerando Dragowski già come un ex portiere della Fiorentina.
A scriverlo è Repubblica