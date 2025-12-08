8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Sorrentino difende Vanoli: “Lui è l’uomo giusto per la Fiorentina, ma da solo non può fare miracoli”

Mirko Carmignani

8 Dicembre · 14:25

L'ex portiere di Palermo e Chievo è intervenuto per parlare del brutto momento della Fiorentina che è ultima

Alla Domenica Sportiva è intervenuto l’ex portiere di Chievo e Palermo Stefano Sorrentino per parlare della situazione in casa viola: “Mi è piaciuta la conferenza stampa di Vanoli perché non si nasconde e parla chiaro, sono convinto sia l’allenatore giusto per la Fiorentina perché non si arrende. Chiaramente le cose non vanno e lo vediamo perché nessun giocatore è migliorato da quando è arrivato. Solitamente con un nuovo tecnico, i giocatori reagiscono perché vogliono dimostrare che non era colpa loro, invece la Fiorentina è piatta.”

Prosegue: “Tranne l’allenatore e i tifosi, i giocatori sono bloccati e non danno segni di reazione. Questo è il problema enorme del gruppo, chi gioca non incide e non ci mette niente di proprio, anche i migliori si sono adagiati infatti sabato De Gea è crollato ed è stato uno dei peggiori. Confido in Vanoli perché è attivo e concentrato, però da solo non può fare i miracoli.”

