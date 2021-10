Sorrentino: “Ma quale procuratore, decidono sempre i calciatori. Vlahovic sia riconoscente”

Ex portiere di Palermo e Chievo, Stefano Sorrentino, ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole sulla Fiorentina: “Quando giocavo con il mio procuratore abbiamo sempre valutato insieme ogni situazione e offerta. E’ capitato che ci sono state offerte che loro avrebbero accettato e viceversa, c’è sempre stato confronto. Mi stupisco quando si dice che decidono i procuratori, la decisione finale è sempre del calciatore. Vlahovic deve essere riconoscente. Dragowski fuori per infortunio? Non c’è problema in viola, c’è Terracciano” conclude Sorrentino.

