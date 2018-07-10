Labaro Viola

Dragowski, cessione vicina per il polacco. I due nomi per sostituirlo..

Come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina è vicina a cedere Dragowski all'Espanyol. Il sostituto viene dalla Serie A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 10:04
Dragowski, cessione vicina per il polacco. I due nomi per sostituirlo.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Rassegna Stampa
Dragowski
Gabriel
Sorrentino
Condividi

Come riportato questa mattina dal quodiano Il Corriere Fiorentino, Barolomiej Dragowski è vicino a lasciare la Fiorentina. Nel destino d giovane portiere polacco c'è l'Espanyol di Rubi, che nei prossimi giorni dovrebbe fare un'offerta. Per sostituirlo come numero 12, i viola stanno pensando a Gabriel e a Stefano Sorrentino del Chievo Verona.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok