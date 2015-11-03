Notizie Gabriel Fiorentina

Nazione, Dragowski in partenza, ecco i nomi per il vice Lafont
16 luglio 2018 10:54
Dragowski, cessione vicina per il polacco. I due nomi per sostituirlo..
10 luglio 2018 10:04
CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi
04 luglio 2018 09:54
Premium Sport: Gabriel ha due offerte ed una è quella della Fiorentina. Nei prossimi giorni deciderà
02 luglio 2018 15:07
Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari
02 luglio 2018 11:24
Casa mercato viola, Lafont è il nome preferito per la porta viola. Idea dalla Spagna
28 giugno 2018 23:41
Pedullà: "Gabriel andrà al Frosinone. Mi aspetto un investimento importante per la porta"
28 giugno 2018 19:12
Pedullà: "La Fiorentina ha mollato Gabriel, andrà al Frosinone. Due i portieri in lizza"
28 giugno 2018 16:54
Casa Mercato Viola, Pjaca ad un passo. Spunta Meite. Lafont il preferito per la porta ma Gabriel...
27 giugno 2018 23:41
La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...
27 giugno 2018 08:15
Gabriel incontro col Milan a breve. Si può chiudere per soli tre milioni
26 giugno 2018 09:20
Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..
25 giugno 2018 23:40
Brovarone su Gabriel: “Mi sbilancio, è un’opportunità da non mancare assolutamente”
25 giugno 2018 19:16
Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"
25 giugno 2018 19:00
Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil
25 giugno 2018 12:33
Corsport: Fiorentina, chi metti tra i pali? Dubbio Gabriel, torna di moda il vecchio pallino Costil
25 giugno 2018 10:17
La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...
25 giugno 2018 09:10
Gazzetta, fatta per Gabriel a Firenze. Pronto un contratto di quattro anni per lui
25 giugno 2018 08:27
Gazzetta: è quasi fatta per Gabriel alla Fiorentina, per lui pronto un quadriennale
24 giugno 2018 13:29
Casa Mercato Viola, Gabriel sarà il prossimo portiere titolare, ecco i dettagli. Le altre trattative...
22 giugno 2018 23:40
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