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Notizie Gabriel Fiorentina

Nazione, Dragowski in partenza, ecco i nomi per il vice Lafont

16 luglio 2018 10:54

Dragowski, cessione vicina per il polacco. I due nomi per sostituirlo..

10 luglio 2018 10:04

CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi

04 luglio 2018 09:54

Premium Sport: Gabriel ha due offerte ed una è quella della Fiorentina. Nei prossimi giorni deciderà

02 luglio 2018 15:07

Frosinone, per la porta si prende l'ex viola Sportiello. Gabriel scartato anche dai ciociari

02 luglio 2018 11:24

Casa mercato viola, Lafont è il nome preferito per la porta viola. Idea dalla Spagna

28 giugno 2018 23:41

Pedullà: "Gabriel andrà al Frosinone. Mi aspetto un investimento importante per la porta"

28 giugno 2018 19:12

Pedullà: "La Fiorentina ha mollato Gabriel, andrà al Frosinone. Due i portieri in lizza"

28 giugno 2018 16:54

Casa Mercato Viola, Pjaca ad un passo. Spunta Meite. Lafont il preferito per la porta ma Gabriel...

27 giugno 2018 23:41

La Nazione, Corvino punta forte su Lafont per la porta. Meret al Napoli. Gabriel può comunque arrivare...

27 giugno 2018 08:15

Gabriel incontro col Milan a breve. Si può chiudere per soli tre milioni

26 giugno 2018 09:20

Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..

25 giugno 2018 23:40

Brovarone su Gabriel: “Mi sbilancio, è un’opportunità da non mancare assolutamente”

25 giugno 2018 19:16

Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"

25 giugno 2018 19:00

Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil

25 giugno 2018 12:33

Corsport: Fiorentina, chi metti tra i pali? Dubbio Gabriel, torna di moda il vecchio pallino Costil

25 giugno 2018 10:17

La Nazione, per la porta occhio a Lafont talento classe '99 del Tolosa. Le alternative...

25 giugno 2018 09:10

Gazzetta, fatta per Gabriel a Firenze. Pronto un contratto di quattro anni per lui

25 giugno 2018 08:27

Gazzetta: è quasi fatta per Gabriel alla Fiorentina, per lui pronto un quadriennale

24 giugno 2018 13:29

Casa Mercato Viola, Gabriel sarà il prossimo portiere titolare, ecco i dettagli. Le altre trattative...

22 giugno 2018 23:40

Sfumato Meret, adesso Corvino vuole Gabriel del Milan. Primi contatti, la trattativa...

22 giugno 2018 18:32

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