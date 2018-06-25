Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “ Sul portiere la Fiorentina chiuderà almeno per uno questo settimana in quanto il ritiro incombe. Il più facile da prendere è quello di Gabriel...

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “ Sul portiere la Fiorentina chiuderà almeno per uno questo settimana in quanto il ritiro incombe. Il più facile da prendere è quello di Gabriel ma anche Costil e Lafont sono in corsa. Lafont? E’ il Meret francese, lo devi acquistare subito ed ha un costo di 15 milioni di euro. Devi concludere in tempi rapidi se vuoi prendere il giocatore per evitare altri inserimenti. Pasalic, Pjaca e Gabriel li puoi prendere in prestito con obbligo per posticipare i costi ed acquistare subito Lafont senza dilazionare il pagamento. Mi aspetto presto una proposta abbastanza per Eysseric magari dalla Francia, e se la proposta sarà interessante potrebbe essere accettata. Gli acquisti dovrebbero essere questi mi aspetto solo un nome nuovo per il dopo Badelj”