Notizie Costil Fiorentina

CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi
04 luglio 2018 09:54
Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic
29 giugno 2018 23:40
(FOTO) Costil su Instagram ricomincia gli allenamenti con il Bordeaux
29 giugno 2018 13:55
Pedullà: "La Fiorentina ha mollato Gabriel, andrà al Frosinone. Due i portieri in lizza"
28 giugno 2018 16:54
Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..
25 giugno 2018 23:40
Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"
25 giugno 2018 19:00
Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil
25 giugno 2018 12:33
Corsport: Fiorentina, chi metti tra i pali? Dubbio Gabriel, torna di moda il vecchio pallino Costil
25 giugno 2018 10:17
Mercato: Costil dice addio al Rennes.
18 maggio 2017 19:30
Costil alla Fiorentina? No, il portiere è vicinissimo al Bordeaux a parametro zero
22 aprile 2017 01:22
Tra Tata e Sportiello rispunta Costil: no al Bordeaux per la viola?
24 marzo 2017 18:29
Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze
01 febbraio 2017 11:14
Un portiere tira l'altro: Corvino ha l'intesa di massima con Costil del Rennes
12 gennaio 2017 13:19
Corvino torna su Laxalt e Costil: l'esterno e il vice Tata...
27 dicembre 2016 12:55
Costil, altro che Fiorentina: "Cambio squadra, vorrei il Milan"
10 ottobre 2016 13:48
Bucchioni: "Ieri la Fiorentina ha raggiunto l'accordo per Costil, il portiere arriva a giugno a parametro zero"
30 settembre 2016 00:31
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