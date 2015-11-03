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Notizie Costil Fiorentina

CdS, finchè non partono Cerofolini e Dragowski non arriverà il vice Lafont. Non sarà Costil. Sorrentino, Rafael o Gabriel i nomi

04 luglio 2018 09:54

Casa Mercato Viola, il primo acquisto sarà il portiere. Lafont il favorito ma occhio a Rajkovic

29 giugno 2018 23:40

(FOTO) Costil su Instagram ricomincia gli allenamenti con il Bordeaux

29 giugno 2018 13:55

Pedullà: "La Fiorentina ha mollato Gabriel, andrà al Frosinone. Due i portieri in lizza"

28 giugno 2018 16:54

Casa Mercato Viola, tutto su Lafont? Pasalic vicino. Mini rivoluzione in difesa. Su Eysseric..

25 giugno 2018 23:40

Pedulla: "La Fiorentina acquisterà un portiere in settimana. Potrebbe essere Lafont?"

25 giugno 2018 19:00

Pedullà sui portieri: fuori Dragowski e Cerofolini, dentro Gabriel e uno tra Lafont e Costil

25 giugno 2018 12:33

Corsport: Fiorentina, chi metti tra i pali? Dubbio Gabriel, torna di moda il vecchio pallino Costil

25 giugno 2018 10:17

Mercato: Costil dice addio al Rennes.

18 maggio 2017 19:30

Costil alla Fiorentina? No, il portiere è vicinissimo al Bordeaux a parametro zero

22 aprile 2017 01:22

Tra Tata e Sportiello rispunta Costil: no al Bordeaux per la viola?

24 marzo 2017 18:29

Sportiello preso e Costil opzionato per giugno. Il futuro di Tatarusanu sembra essere lontano da Firenze

01 febbraio 2017 11:14

Un portiere tira l'altro: Corvino ha l'intesa di massima con Costil del Rennes

12 gennaio 2017 13:19

Corvino torna su Laxalt e Costil: l'esterno e il vice Tata...

27 dicembre 2016 12:55

Costil, altro che Fiorentina: "Cambio squadra, vorrei il Milan"

10 ottobre 2016 13:48

Bucchioni: "Ieri la Fiorentina ha raggiunto l'accordo per Costil, il portiere arriva a giugno a parametro zero"

30 settembre 2016 00:31

Costil rivela: "Avevo l'accordo con la Fiorentina ma il Rennes non è riuscito a trovare il sostituto ed è saltato tutto"

13 settembre 2016 14:57

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