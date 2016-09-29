Bucchioni: “Ieri la Fiorentina ha raggiunto l’accordo per Costil, il portiere arriva a giugno a parametro zero”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato della situazione portieri in casa viola annunciando l’accordo per l’arrivo del portiere Costil a parametro zero, questo ciò che scrive Bucchioni:

“Una sorta di telenovela sta diventando anche la porta della Fiorentina. Il titolare è Tatarusanu, non un fenomeno. I viola hanno come dodicesimo il giovane Lezzerini (21 anni) prodotto del vivaio. Poi hanno preso Dragowsky (il Buffon polacco, 19 anni) che si lamenta già di non giocare. L’ultimo giorno di mercato hanno chiesto Sportiello all’Atalanta. Ieri, infine, è arrivato l’accordo con Costil del Rennes, nazionale francese agli Europei, 30 anni. Si svincola a fine stagione. C’è fra questi un portiere degno della grande tradizione viola nel ruolo? A Corvino la sentenza.”