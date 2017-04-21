Costil alla Fiorentina? No, il portiere è vicinissimo al Bordeaux a parametro zero

Il portiere era stato accostato più di una volta alla Fiorentina. Adesso è vicinissimo ad un'altra squadra francese...

Stando a quanto riferito da L’Equipe, il futuro di Benoit Costil con ogni probabilità sarà ancora in Ligue 1. Negli ultimi giorni il portiere classe 1987, in scadenza di contratto con il Rennes, avrebbe infatti raggiunto un’intesa di massima con il Bordeaux. Per Costil, che era stato seguito con interesse anche dalla Fiorentina, i girondini avrebbero pronto un contratto triennale, senza escludere eventuali sorprese. Così riporta Alfredo Pedullà.