Notizie Bordeaux Fiorentina

"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"
14 febbraio 2022 12:43
Paulo Sousa via dal suo club. Il portoghese si è già stufato del Bordeaux. I dettagli
03 luglio 2020 14:42
Dalla Francia, Paulo Sousa rivuole con sé Borja Valero. La Fiorentina vigila sulla situazione dello spagnolo
16 giugno 2020 13:29
Sky Sport, Coronavirus: il Lione ed altri club della Ligue 1 tagliano gli stipendi ai calciatori
19 marzo 2020 13:57
Oudin: "Alla viola sarebbe stato il mio primo vero trasferimento ma mi ha mancato di rispetto"
01 marzo 2020 18:35
Kalinic, la viola si defila. Si fa avanti il Bordeaux. Il croato richiesto da Sousa. I dettagli
20 dicembre 2019 08:05
TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal
10 dicembre 2019 15:13
Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?
30 aprile 2019 23:51
Mercato, l'attaccante francese Yann Karamoah lo sta seguendo la Fiorentina
12 aprile 2019 11:53
L'Inter molla Chiesa, la società neroazzurra vuole chiudere per Malcom, esterno del Bordeaux
06 giugno 2018 12:15
Costil alla Fiorentina? No, il portiere è vicinissimo al Bordeaux a parametro zero
22 aprile 2017 01:22
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