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Notizie Bordeaux Fiorentina

"Emissari della Fiorentina ieri a Bordeaux per seguire un giocatore del Lens già contattato a gennaio"

14 febbraio 2022 12:43

Paulo Sousa via dal suo club. Il portoghese si è già stufato del Bordeaux. I dettagli

03 luglio 2020 14:42

Dalla Francia, Paulo Sousa rivuole con sé Borja Valero. La Fiorentina vigila sulla situazione dello spagnolo

16 giugno 2020 13:29

Sky Sport, Coronavirus: il Lione ed altri club della Ligue 1 tagliano gli stipendi ai calciatori

19 marzo 2020 13:57

Oudin: "Alla viola sarebbe stato il mio primo vero trasferimento ma mi ha mancato di rispetto"

01 marzo 2020 18:35

Kalinic, la viola si defila. Si fa avanti il Bordeaux. Il croato richiesto da Sousa. I dettagli

20 dicembre 2019 08:05

TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal

10 dicembre 2019 15:13

Biraghi in uscita, piace all'Inter. I nerazzurri preparano l'offerta. Karamoh contropartita?

30 aprile 2019 23:51

Mercato, l'attaccante francese Yann Karamoah lo sta seguendo la Fiorentina

12 aprile 2019 11:53

L'Inter molla Chiesa, la società neroazzurra vuole chiudere per Malcom, esterno del Bordeaux

06 giugno 2018 12:15

Costil alla Fiorentina? No, il portiere è vicinissimo al Bordeaux a parametro zero

22 aprile 2017 01:22

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