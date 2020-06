Paulo Sousa vuole riprendersi Borja Valero. A riportarlo è France Football, secondo il quale il tecnico portoghese avrebbe messo nel mirino proprio il suo ex giocatore ai tempi della Fiorentina per rinforzare il Bordeaux nella prossima stagione. Il centrocampista spagnolo, classe ’85, è attualmente in scadenza di contratto con l’Inter e anche gli stessi viola stanno monitorando con attenzione la sua situazione.

TuttoMercatoWeb.com