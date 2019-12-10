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TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal

Secondo quanto scrive TMW l'ex allenatore viola Paulo Sousa è finito nelle mire dell'Arsenal. Il portoghese ha attirato su di sé l'interesse degli inglesi dopo l'ottimo inizio di campionato con il Bor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 15:13
TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive TMW l'ex allenatore viola Paulo Sousa è finito nelle mire dell'Arsenal. Il portoghese ha attirato su di sé l'interesse degli inglesi dopo l'ottimo inizio di campionato con il Bordeaux. L'Arsenal è ora a caccia di un sostituto di Emery visto che Ljungberg è una momentanea soluzione. Il suo contratto scade nel 2022 ed il Bordeaux per lasciarlo andare chiederebbe 2 milioni di euro probabilmente trattabili ad 1,5. Il club inglese potrebbe presto decidere se pagarla e far diventare così Sousa il primo allenatore portoghese nella storia del club.

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