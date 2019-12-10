TMW, l'ex allenatore viola Paulo Sousa ora al Bordeaux è nel mirino dell'Arsenal

Secondo quanto scrive TMW l'ex allenatore viola Paulo Sousa è finito nelle mire dell'Arsenal. Il portoghese ha attirato su di sé l'interesse degli inglesi dopo l'ottimo inizio di campionato con il Bor...

Secondo quanto scrive TMW l'ex allenatore viola Paulo Sousa è finito nelle mire dell'Arsenal. Il portoghese ha attirato su di sé l'interesse degli inglesi dopo l'ottimo inizio di campionato con il Bordeaux. L'Arsenal è ora a caccia di un sostituto di Emery visto che Ljungberg è una momentanea soluzione. Il suo contratto scade nel 2022 ed il Bordeaux per lasciarlo andare chiederebbe 2 milioni di euro probabilmente trattabili ad 1,5. Il club inglese potrebbe presto decidere se pagarla e far diventare così Sousa il primo allenatore portoghese nella storia del club.

Tuttomercatoweb.com