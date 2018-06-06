L'Inter molla Chiesa, la società neroazzurra vuole chiudere per Malcom, esterno del Bordeaux

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset L'Inter starebbe per mettere a segno un altro colpo di mercato. I nerazzurri hanno in mano il sì di Malcom, ala del Bordeaux. Il brasiliano vuole solo i nera...

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset L'Inter starebbe per mettere a segno un altro colpo di mercato. I nerazzurri hanno in mano il sì di Malcom, ala del Bordeaux. Il brasiliano vuole solo i nerazzurri e avrebbe rifiutato Psg, Liverpool e Borussia Dortmund. Il summit tra Piero Ausilio e l'entourage del giocatore è andato a buon fine. Ora l'Inter deve trovare un accordo con il club francese, che vuole 50 milioni di euro per cedere Malcom. I nerazzurri ne hanno offerti 40.

La prossima tappa del club di corso Vittorio Emanuele è venire incontro alle richieste del Bordeaux. Le parti stanno studiando una formula che possa accontentare tutti. Da parte sua, Luciano Spalletti aspetta l'ennesimo regalo dopo quelli di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. E potrebbe essere proprio Malcom (12 gol e 7 assist in Ligue 1 quest'anno).

Se la società neroazzurro davvero prenderesse l'esterno dal campionato francese allora sarebbe impossibile l'interesse di mercato per Federico Chiesa talento viola.