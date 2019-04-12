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Mercato, l'attaccante francese Yann Karamoah lo sta seguendo la Fiorentina

Yann Karamoah, l'attaccante in prestito del Bordeaux ma di proprietà dell'Inter potrebbe interessare alla Fiorentina nel mercato estivo. Al Bordeaux ha collezionionato 30 presenze e ha realizzato 3 go...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 aprile 2019 11:53
Mercato, l'attaccante francese Yann Karamoah lo sta seguendo la Fiorentina -
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Yann Karamoah, l'attaccante in prestito del Bordeaux ma di proprietà dell'Inter potrebbe interessare alla Fiorentina nel mercato estivo. Al Bordeaux ha collezionionato 30 presenze e ha realizzato 3 gol.

Fonte: Tuttosport

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