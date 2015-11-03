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Notizie Karamoah Fiorentina
Mercato, l'attaccante francese Yann Karamoah lo sta seguendo la Fiorentina
12 aprile 2019 11:53
La Fiorentina non è interessata a Karamoh e non si sente chiamata in causa dal comunicato del Caen
16 luglio 2017 16:01
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