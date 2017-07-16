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La Fiorentina non è interessata a Karamoh e non si sente chiamata in causa dal comunicato del Caen

Arriva a stretto giro di posta la reazione della Fiorentina al duro cominciato odierno del Caen. Secondo quanto appreso da Labaroviola.com, infatti, il club di viale Manfredo Fanti non si sentirebbe c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2017 16:01
La Fiorentina non è interessata a Karamoh e non si sente chiamata in causa dal comunicato del Caen -
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Arriva a stretto giro di posta la reazione della Fiorentina al duro cominciato odierno del Caen. Secondo quanto appreso da Labaroviola.com, infatti, il club di viale Manfredo Fanti non si sentirebbe chiamato in causa, rispetto alle esternazioni dei transalpini, poiché Yann Karamoah, a dispetto delle uscite giornalistiche, non rappresenterebbe un reale obiettivo di mercato.

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