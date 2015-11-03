Notizie Caen Fiorentina

La Fiorentina non è interessata a Karamoh e non si sente chiamata in causa dal comunicato del Caen
16 luglio 2017 16:01
Durissimo comunicato del Caen: "Prenderemo provvedimento su accordi con Karamoh." Un messaggio alla Fiorentina?
16 luglio 2017 15:14
Dalla Francia, Karamoh vuole solo la Fioentina. Accordo trovato ma il Caen chiede 10 milioni
13 luglio 2017 10:31
Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...
30 giugno 2017 11:56
Mpasinkatu: "Karamoh può diventare un crac del calcio mondiale come Mbappè. Diallo come Koulibaly"
14 giugno 2017 19:17
Chi è Karamoh, la giovane stella francese ormai prossimo al trasferimento alla Fiorentina
09 giugno 2017 11:04
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