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Notizie Caen Fiorentina

La Fiorentina non è interessata a Karamoh e non si sente chiamata in causa dal comunicato del Caen

16 luglio 2017 16:01

Durissimo comunicato del Caen: "Prenderemo provvedimento su accordi con Karamoh." Un messaggio alla Fiorentina?

16 luglio 2017 15:14

Dalla Francia, Karamoh vuole solo la Fioentina. Accordo trovato ma il Caen chiede 10 milioni

13 luglio 2017 10:31

Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...

30 giugno 2017 11:56

Mpasinkatu: "Karamoh può diventare un crac del calcio mondiale come Mbappè. Diallo come Koulibaly"

14 giugno 2017 19:17

Chi è Karamoh, la giovane stella francese ormai prossimo al trasferimento alla Fiorentina

09 giugno 2017 11:04

Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione

09 giugno 2017 10:18

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