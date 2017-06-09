Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione

Fiorentina scatenata sul mercato. Si guarda anche ai nomi per l'attacco, dopo Eder piace anche Destro. E per Karamoh il colpo è vicino

Come riporta La Gazzetta dello Sport Dopo Vitor Hugo la Fiorentina continua a ritoccare la difesa con Bruno Gaspar, terzino destro portoghese, ma non è l’unico reparto nel quale arriveranno rinforzi di mercato. È in arrivo anche l’attac­cante esterno Karamoh. La Fiorentina verserà 1,5 milioni nelle casse del Caen. Poi in attacco piaccio­no Eder (Inter) e Destro (Bo­logna).