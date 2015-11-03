Notizie Eder Fiorentina

Eder racconta: “Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina, ma l’incontro in Puglia fu un incubo”
14 novembre 2025 15:40
Eder: "Quando la Fiorentina ha preso Cabral ho chiesto di lui in Brasile, avevano detto che era forte"
15 dicembre 2022 13:54
Eder spaventa l'Inter: "Suning non vuole più investire nel calcio, sono dei bugiardi"
01 marzo 2021 13:56
Limite di 1 milione e mezzo per gli stipendi in Cina. Eder e Pellè possibilità per la Fiorentina?
16 dicembre 2020 16:16
Eder conferma le voci: "Iachini mi voleva alla Fiorentina, ma non si è potuto fare nulla"
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CorSport, Piatek in pole per l'attacco della Fiorentina ma costa tanto (troppo). L'alternativa è Eder
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27 agosto 2020 07:50
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20 agosto 2020 08:20
Pedullà, Eder ha scelto la Fiorentina, è disposto a ridursi l'ingaggio. Ecco chi lo vuole in viola
18 agosto 2020 23:56
CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek
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Sky Sport, Fiorentina in pressing sull’ex Inter Eder, lo vuole anche il Bologna
22 luglio 2020 16:22
Tuttosport, Fiorentina vicina a Ghiglione del Genoa. Criscito? Resta un’opzione
20 luglio 2020 10:34
Gazzetta, Eder vuole tornare in Serie A: c'è la Fiorentina ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio
17 luglio 2020 09:52
Di Marzio, Fiorentina interessata ad Eder, l’attaccante potrebbe tornare in Italia
03 luglio 2020 10:44
Eder racconta: "Già dodici anni e Corvino mi crede ancora un traditore"
21 settembre 2018 21:17
Eder scaccia le voci di mercato: "Faccio parte del progetto dell'Inter"
28 luglio 2017 12:22
Pedullà: "Mi aspetto sorprese, Eder in lizza. Offerta decisiva della Juve per Berna settimana prossima"
28 giugno 2017 14:27
Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro
17 giugno 2017 10:55
Gazzetta: Eder possibile contropartita nell'affare che porterebbe Bernardeschi all'Inter
14 giugno 2017 12:38
Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione
09 giugno 2017 10:18
Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari
06 giugno 2017 13:24
Pedullà: "Eder pallino di Stefano Pioli e di Corvino. Può davvero arrivare alla Fiorentina"
05 giugno 2017 22:40
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