Labaro Viola

Notizie Eder Fiorentina

Eder racconta: “Il primo a notarmi fu Corvino, tra Lecce e Fiorentina, ma l’incontro in Puglia fu un incubo”

14 novembre 2025 15:40

Eder: "Quando la Fiorentina ha preso Cabral ho chiesto di lui in Brasile, avevano detto che era forte"

15 dicembre 2022 13:54

Eder spaventa l'Inter: "Suning non vuole più investire nel calcio, sono dei bugiardi"

01 marzo 2021 13:56

Limite di 1 milione e mezzo per gli stipendi in Cina. Eder e Pellè possibilità per la Fiorentina?

16 dicembre 2020 16:16

Eder conferma le voci: "Iachini mi voleva alla Fiorentina, ma non si è potuto fare nulla"

21 novembre 2020 09:44

CorSport, Piatek in pole per l'attacco della Fiorentina ma costa tanto (troppo). L'alternativa è Eder

29 settembre 2020 08:56

Gazzetta, Eder, contatti tra la Fiorentina ed il suo entourage. L'attaccante sogna la Serie A

27 agosto 2020 07:50

Nazione, Thuram è un obiettivo della Fiorentina ma i tedeschi sparano alto. Eder e Mandzukic...

20 agosto 2020 08:20

Pedullà, Eder ha scelto la Fiorentina, è disposto a ridursi l'ingaggio. Ecco chi lo vuole in viola

18 agosto 2020 23:56

CorSport, Fiorentina a caccia di centravanti, ecco tutte le alternative a Piatek

17 agosto 2020 10:35

Sky Sport, Fiorentina in pressing sull’ex Inter Eder, lo vuole anche il Bologna

22 luglio 2020 16:22

Tuttosport, Fiorentina vicina a Ghiglione del Genoa. Criscito? Resta un’opzione

20 luglio 2020 10:34

Gazzetta, Eder vuole tornare in Serie A: c'è la Fiorentina ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio

17 luglio 2020 09:52

Di Marzio, Fiorentina interessata ad Eder, l’attaccante potrebbe tornare in Italia

03 luglio 2020 10:44

Eder racconta: "Già dodici anni e Corvino mi crede ancora un traditore"

21 settembre 2018 21:17

Eder scaccia le voci di mercato: "Faccio parte del progetto dell'Inter"

28 luglio 2017 12:22

Pedullà: "Mi aspetto sorprese, Eder in lizza. Offerta decisiva della Juve per Berna settimana prossima"

28 giugno 2017 14:27

Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro

17 giugno 2017 10:55

Gazzetta: Eder possibile contropartita nell'affare che porterebbe Bernardeschi all'Inter

14 giugno 2017 12:38

Gazzetta, dopo Bruno Gaspar Fiorentina molto vicina a chiudere per Karamoh del Caen. Costo 1 milione

09 giugno 2017 10:18

Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari

06 giugno 2017 13:24

Pedullà: "Eder pallino di Stefano Pioli e di Corvino. Può davvero arrivare alla Fiorentina"

05 giugno 2017 22:40

Pedullà: "Da Badelj e Ilicic guadagni al massimo 11 milioni. Torna Jovetic? Per Pioli è più adatto Eder..."

31 maggio 2017 17:30

Archivio

Esplora l'archivio di Eder

Sett. 46
Sett. 50
Sett. 9
Sett. 51 Sett. 47 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 27
Sett. 38
Sett. 30 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22