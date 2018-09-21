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Eder racconta: "Già dodici anni e Corvino mi crede ancora un traditore"

Il brasiliano Éder, ex attaccante di Inter (2016-2018) e Samp (2012-2016), ha oggi rilasciato una intervista a "La Gazzetta dello Sport". Qui l'attuale calciatore della Jiangsu Suning racconta un aned...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2018 21:17
Eder racconta: "Già dodici anni e Corvino mi crede ancora un traditore" -
Rassegna Stampa
Eder
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Il brasiliano Éder, ex attaccante di Inter (2016-2018) e Samp (2012-2016), ha oggi rilasciato una intervista a "La Gazzetta dello Sport". Qui l'attuale calciatore della Jiangsu Suning racconta un aneddoto che lo vede protagonista assieme al DS viola Pantaleo Corvino nel lontano 2005:

"Come mai Corvino mi chiama traditore? (ride, ndr) Sono passati 12 anni ma è ancora arrabbiato. Mi aveva scoperto lui in Brasile, dovevo firmare con la Fiorentina, ma poi venne a Florianopolis Carli e mi convinse a scegliere l’Empoli. Ogni volta che vedo Pantaleo mi dice 'mi hai tradito!' "

 

Martina Stratini

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