Eder racconta: "Già dodici anni e Corvino mi crede ancora un traditore"

Il brasiliano Éder, ex attaccante di Inter (2016-2018) e Samp (2012-2016), ha oggi rilasciato una intervista a "La Gazzetta dello Sport". Qui l'attuale calciatore della Jiangsu Suning racconta un aned...

Il brasiliano Éder, ex attaccante di Inter (2016-2018) e Samp (2012-2016), ha oggi rilasciato una intervista a "La Gazzetta dello Sport". Qui l'attuale calciatore della Jiangsu Suning racconta un aneddoto che lo vede protagonista assieme al DS viola Pantaleo Corvino nel lontano 2005:

"Come mai Corvino mi chiama traditore? (ride, ndr) Sono passati 12 anni ma è ancora arrabbiato. Mi aveva scoperto lui in Brasile, dovevo firmare con la Fiorentina, ma poi venne a Florianopolis Carli e mi convinse a scegliere l’Empoli. Ogni volta che vedo Pantaleo mi dice 'mi hai tradito!' "

Martina Stratini