Flachi: "A Genova due punti persi, sbagliati troppi gol. Milenkovic colpevole"

L'ex attaccante della Fiorentina Flachi, ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno: "Il pareggio mi sta stretto, ci sono state 6-7 occasioni gol nette. Sul gol di Caprari si poteva fare...

L'ex attaccante della Fiorentina Flachi, ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno: "Il pareggio mi sta stretto, ci sono state 6-7 occasioni gol nette. Sul gol di Caprari si poteva fare di più, Milenkovic avrebbe dovuto mandare l’avversario verso l’esterno. Il serbo poteva fare meglio. Nel complesso ho visto una bella Fiorentina che ha giocata una buona gara. Spal? Non ha niente da perdere, stanno bene e si sono rinforzati: verranno a Firenze per giocarsela, sarà dura."