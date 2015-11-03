Notizie Caprari Fiorentina

Da Verona, Fiorentina vuole Caprari, ma l'Hellas fa muro: è incedibile per il ds Marroccu
08 luglio 2022 17:31
Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l'Hellas lo blinda: è incedibile
18 giugno 2022 22:35
La Nazione, Fiorentina su Caprari? No, è un bluff per infastidire il Sassuolo. Ecco i motivi
21 gennaio 2020 14:36
Gazzetta, Boateng è in uscita dalla Fiorentina. Al suo posto potrebbe arrivare un jolly come Caprari
21 gennaio 2020 10:35
TMW, per Caprari la Fiorentina offre alla Samp 1 mln (prestito) più 8 di riscatto, la Doria riflette
20 gennaio 2020 13:31
TMW, Caprari alla Fiorentina? La Samp vuole piu soldi rispetto ai 6 milioni offerti da Pradè
17 gennaio 2020 18:22
Sky Sport, la Fiorentina vuole Caprari, offerto alla Samp 1 milione per prestito oneroso con riscatto obbligatorio a 6/7 milioni. I dettagli
17 gennaio 2020 01:29
Flachi: "A Genova due punti persi, sbagliati troppi gol. Milenkovic colpevole"
21 settembre 2018 22:00
Caprari: “La Fiorentina una buona squadra, ascolto sempre i consigli di Quagliarella”
19 settembre 2018 20:37
Fiorentina sprecona, a Simeone risponde Caprari ed a Marassi non si va oltre il pari
19 settembre 2018 20:29
Pareggio Sampdoria, a segno Caprari con un tiro sul secondo palo
19 settembre 2018 20:00
Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...
19 settembre 2018 12:54
Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...
19 settembre 2018 09:32
Corriere Fiorentino, nuovi nomi per l'attacco: Sansone e Caprari hanno il perfetto identikit
24 luglio 2018 11:12
Scambio in vista tra Samp e Fiorentina? In viola arriverebbe Caprari a Genova Saponara
18 luglio 2018 10:17
Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano
25 agosto 2017 13:18
Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro
17 giugno 2017 10:55
Corvino vuole Caprari e tratta con l'Inter. Trattativa scollegata dall'interesse nerazzurro per Bernardeschi
12 giugno 2017 11:19
Sky: Corvino a colloquio con l'Inter per portare Caprari a Firenze. Pioli ha detto...
11 giugno 2017 16:42
L'Udinese vuole Babacar, Corvino fa il sondaggio per Caprari di proprietà dell'Inter
11 giugno 2017 09:50
Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari
06 giugno 2017 13:24
Archivio