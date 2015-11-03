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Notizie Caprari Fiorentina

Da Verona, Fiorentina vuole Caprari, ma l'Hellas fa muro: è incedibile per il ds Marroccu

08 luglio 2022 17:31

Gazzetta dello Sport, la Fiorentina mette gli occhi su Caprari, ma l'Hellas lo blinda: è incedibile

18 giugno 2022 22:35

La Nazione, Fiorentina su Caprari? No, è un bluff per infastidire il Sassuolo. Ecco i motivi

21 gennaio 2020 14:36

Gazzetta, Boateng è in uscita dalla Fiorentina. Al suo posto potrebbe arrivare un jolly come Caprari

21 gennaio 2020 10:35

TMW, per Caprari la Fiorentina offre alla Samp 1 mln (prestito) più 8 di riscatto, la Doria riflette

20 gennaio 2020 13:31

TMW, Caprari alla Fiorentina? La Samp vuole piu soldi rispetto ai 6 milioni offerti da Pradè

17 gennaio 2020 18:22

Sky Sport, la Fiorentina vuole Caprari, offerto alla Samp 1 milione per prestito oneroso con riscatto obbligatorio a 6/7 milioni. I dettagli

17 gennaio 2020 01:29

Flachi: "A Genova due punti persi, sbagliati troppi gol. Milenkovic colpevole"

21 settembre 2018 22:00

Caprari: “La Fiorentina una buona squadra, ascolto sempre i consigli di Quagliarella”

19 settembre 2018 20:37

Fiorentina sprecona, a Simeone risponde Caprari ed a Marassi non si va oltre il pari

19 settembre 2018 20:29

Pareggio Sampdoria, a segno Caprari con un tiro sul secondo palo

19 settembre 2018 20:00

Qui Samp: Jankto verso una maglia da titolare, Caprari da valutare. Il probabile undici...

19 settembre 2018 12:54

Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...

19 settembre 2018 09:32

Corriere Fiorentino, nuovi nomi per l'attacco: Sansone e Caprari hanno il perfetto identikit

24 luglio 2018 11:12

Scambio in vista tra Samp e Fiorentina? In viola arriverebbe Caprari a Genova Saponara

18 luglio 2018 10:17

Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano

25 agosto 2017 13:18

Gazzetta, 35 milioni più Eder e Caprari. Ecco l'offerta dell'Inter per vestire Bernardeschi di nerazzurro

17 giugno 2017 10:55

Corvino vuole Caprari e tratta con l'Inter. Trattativa scollegata dall'interesse nerazzurro per Bernardeschi

12 giugno 2017 11:19

Sky: Corvino a colloquio con l'Inter per portare Caprari a Firenze. Pioli ha detto...

11 giugno 2017 16:42

L'Udinese vuole Babacar, Corvino fa il sondaggio per Caprari di proprietà dell'Inter

11 giugno 2017 09:50

Sport Mediaset, Inter favorita su Bernardeschi, i nerazzurri offrono Eder e Caprari

06 giugno 2017 13:24

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