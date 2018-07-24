Corriere Fiorentino, nuovi nomi per l'attacco: Sansone e Caprari hanno il perfetto identikit

Come riportato da Il Corriere Fiorentino, l'identikit per l'attacco della Fiorentina porta ad un giocatore rapido e ben disposto a giocare esterno offensivo nel 4-3-3. Oltre ai sogni Berardi ed El Sha...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino, l'identikit per l'attacco della Fiorentina porta ad un giocatore rapido e ben disposto a giocare esterno offensivo nel 4-3-3. Oltre ai sogni Berardi ed El Sharaawy due papabili potrebbero essere Nicola Sansone e Caprari rispettivamente in forza a Villarreal e Sampdoria. Il primo garantirebbe anche la possibilità di invertire Chiesa a sinistra per giocare "a piedi invertiti", il secondo fa della duttilità una caratteristica fondamentale del suo gioco.