Notizie Sansone Fiorentina

Mihajlovic svela i no vax del Bologna: "Sansone e Soumaoro non giocano perchè senza green pass"
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Obiettivi, Sansone sfuma, va al Bologna. Ecco come gli emiliani hanno battuto la viola
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Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...
19 dicembre 2018 11:45
Gazzetta, Muriel e Sansone possibili, Balotelli a Firenze solo se si taglia l'ingaggio, Pioli...
18 dicembre 2018 10:06
Sansone tornerà in Italia: oltre alla Fiorentina un altro club italiano su di lui...
16 dicembre 2018 18:57
Pedullà: "Non ho mai sentito Pioli fare autocritica. A gennaio Sansone possibile, Muriel..."
07 dicembre 2018 13:43
La Fiorentina vuole un attaccante per gennaio. Ecco i nomi nel taschino, l'identikit...
06 dicembre 2018 21:25
Sansone: continua il corteggiamento, il giocatore vuole la Fiorentina
05 dicembre 2018 10:44
Corriere dello Sport, Della Valle a Firenze anche per il mercato. I tre nomi della lista viola
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Flop Simeone, Pioli ha chiesto un attaccante. Sansone vuole Firenze, la richiesta del Villareal...
22 novembre 2018 11:51
Domenica devono vincere entrambe, sul mercato si sfidano per Sansone e Gabbiadini
20 novembre 2018 11:41
Corvino tenta il colpo Sansone per gennaio, ma il Villarreal chiede almeno 14 milioni
18 novembre 2018 18:30
Corriere dello Sport, sfida tra Bologna e Fiorentina per Sansone. Le cifre dell'affare, Villareal dice si
17 novembre 2018 11:37
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La Nazione, tutti i nomi per l'attacco viola. Da Gabbiadini a Sarr e Sansone, i dettagli
15 novembre 2018 08:53
Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone
13 novembre 2018 12:02
SANSONE DELUSO PER NON AVER VESTITO IL VIOLA. STORIA DI UNA TRATTATIVA FINITA MALE. SE PERÒ I GIOCATORI VOGLIONO FIRENZE UN MOTIVO C’È
10 agosto 2018 13:49
TuttoSport, ultimatum della Fiorentina per Pjaca. L'alternativa è Sansone. Martinez...
02 agosto 2018 09:36
Gazzetta, torna di moda il nome di Kostic dell'Amburgo in alternativa a Pjaca.
01 agosto 2018 08:24
TuttoSport: Sansone, De Paul e Terrier alternative a Pjaca. Proposti Martinez ed Ardaiz secco no della Fiorentina
01 agosto 2018 08:14
Pedullà: "Pochi margini per Pjaca, Sansone? Vediamo che dice il Villarreal. Domani via alle cessioni"
31 luglio 2018 15:11
Repubblica, Sansone in pole se salta Pjaca ma anche gli spagnoli non vogliono il prestito con diritto di riscatto
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Il Corriere conferma, Sansone vuole la Fiorentina, Corvino tratta per il prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni
29 luglio 2018 11:35
Corvino, tre i nomi sul taccuino per l'esterno offensivo. Il più raggiungibile è Sansone
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Cor. Fiorentino, viola aprono a Sansone. Operazione da 8 milioni
28 luglio 2018 10:38
CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola
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Pedulla: "La Fiorentina ha rifiutato 100 milioni per Pezzella, Veretout e Simeone. Sansone difficile perchè..."
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Sconcerti: "Chi offende i DV ha rotto le scatole. Sansone non è adatto, non è giocatore da 10 gol"
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SANSONE VUOLE SOLO LA FIORENTINA. TRATTATIVA VIOLA-VILLAREAL
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Sansone vicino alla Fiorentina? Un like su Instagram e quell'indizio di mercato...
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La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista?
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Corriere Fiorentino, nuovi nomi per l'attacco: Sansone e Caprari hanno il perfetto identikit
24 luglio 2018 11:12
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