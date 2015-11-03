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Notizie Sansone Fiorentina

Mihajlovic svela i no vax del Bologna: "Sansone e Soumaoro non giocano perchè senza green pass"

10 gennaio 2022 16:20

Casa mercato viola, tutto su Gabbiadini? Il Milan vuole Veretout, il suo eventuale sostituto...

28 dicembre 2018 22:10

Obiettivi, Sansone sfuma, va al Bologna. Ecco come gli emiliani hanno battuto la viola

24 dicembre 2018 10:51

Rivoluzione attacco: Eysseric ecco la richiesta. Via anche Thereau, Sottil e Vlahovic. In entrata...

19 dicembre 2018 11:45

Gazzetta, Muriel e Sansone possibili, Balotelli a Firenze solo se si taglia l'ingaggio, Pioli...

18 dicembre 2018 10:06

Sansone tornerà in Italia: oltre alla Fiorentina un altro club italiano su di lui...

16 dicembre 2018 18:57

Pedullà: "Non ho mai sentito Pioli fare autocritica. A gennaio Sansone possibile, Muriel..."

07 dicembre 2018 13:43

La Fiorentina vuole un attaccante per gennaio. Ecco i nomi nel taschino, l'identikit...

06 dicembre 2018 21:25

Sansone: continua il corteggiamento, il giocatore vuole la Fiorentina

05 dicembre 2018 10:44

Corriere dello Sport, Della Valle a Firenze anche per il mercato. I tre nomi della lista viola

27 novembre 2018 10:14

Flop Simeone, Pioli ha chiesto un attaccante. Sansone vuole Firenze, la richiesta del Villareal...

22 novembre 2018 11:51

Domenica devono vincere entrambe, sul mercato si sfidano per Sansone e Gabbiadini

20 novembre 2018 11:41

Corvino tenta il colpo Sansone per gennaio, ma il Villarreal chiede almeno 14 milioni

18 novembre 2018 18:30

Corriere dello Sport, sfida tra Bologna e Fiorentina per Sansone. Le cifre dell'affare, Villareal dice si

17 novembre 2018 11:37

La Nazione, Sansone obbiettivo concreto dei viola, pronta un'offerta al Villareal. Sarr...

15 novembre 2018 11:53

La Nazione, tutti i nomi per l'attacco viola. Da Gabbiadini a Sarr e Sansone, i dettagli

15 novembre 2018 08:53

Corriere dello Sport, il colpo viola sarà in attacco. Occhio a Babel, Terrier e Sansone

13 novembre 2018 12:02

SANSONE DELUSO PER NON AVER VESTITO IL VIOLA. STORIA DI UNA TRATTATIVA FINITA MALE. SE PERÒ I GIOCATORI VOGLIONO FIRENZE UN MOTIVO C’È

10 agosto 2018 13:49

TuttoSport, ultimatum della Fiorentina per Pjaca. L'alternativa è Sansone. Martinez...

02 agosto 2018 09:36

Gazzetta, torna di moda il nome di Kostic dell'Amburgo in alternativa a Pjaca.

01 agosto 2018 08:24

TuttoSport: Sansone, De Paul e Terrier alternative a Pjaca. Proposti Martinez ed Ardaiz secco no della Fiorentina

01 agosto 2018 08:14

Pedullà: "Pochi margini per Pjaca, Sansone? Vediamo che dice il Villarreal. Domani via alle cessioni"

31 luglio 2018 15:11

Repubblica, Sansone in pole se salta Pjaca ma anche gli spagnoli non vogliono il prestito con diritto di riscatto

31 luglio 2018 09:23

Il Corriere conferma, Sansone vuole la Fiorentina, Corvino tratta per il prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni

29 luglio 2018 11:35

Corvino, tre i nomi sul taccuino per l'esterno offensivo. Il più raggiungibile è Sansone

29 luglio 2018 10:23

Cor. Fiorentino, viola aprono a Sansone. Operazione da 8 milioni

28 luglio 2018 10:38

CdS, da Sansone a De Paul passando per Berardi, si cerca un profilo in prestito per l'attacco viola

28 luglio 2018 09:08

Pedulla: "La Fiorentina ha rifiutato 100 milioni per Pezzella, Veretout e Simeone. Sansone difficile perchè..."

27 luglio 2018 23:47

Casa Mercato Viola, De Paul vuole Firenze ma c'è tanta distanza tra i club. Sansone e Grassi...

27 luglio 2018 23:38

Nazione, De Paul costa 10 milioni, Sansone può arrivare a Firenze in prestito. El Shaarawy costa troppo

27 luglio 2018 10:09

Casa Mercato Viola, Sansone piace e verrebbe volentieri, ma non è l'unica opzione. Grassi...

26 luglio 2018 23:40

Sconcerti: "Chi offende i DV ha rotto le scatole. Sansone non è adatto, non è giocatore da 10 gol"

26 luglio 2018 22:12

SANSONE VUOLE SOLO LA FIORENTINA. TRATTATIVA VIOLA-VILLAREAL

26 luglio 2018 20:08

Sansone vicino alla Fiorentina? Un like su Instagram e quell'indizio di mercato...

26 luglio 2018 16:55

Pedullà: "Smentisco una trattativa per Sansone, è solo un nome. Su Gerson..."

26 luglio 2018 13:55

La Nazione, Sansone nome caldissimo, il Villarreal apre alla cessione. Svolta in vista?

26 luglio 2018 08:42

Tuttosport, l'ultima tentazione della Fiorentina è Nicola Sansone del Villareal

25 luglio 2018 08:49

Corriere Fiorentino, nuovi nomi per l'attacco: Sansone e Caprari hanno il perfetto identikit

24 luglio 2018 11:12

Nazionale, ecco i convocati di Ventura. Ci sono Astori e Bernardeschi, c'è anche Sansone del Villareal

01 ottobre 2016 15:25

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