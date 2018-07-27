Pedulla: "La Fiorentina ha rifiutato 100 milioni per Pezzella, Veretout e Simeone. Sansone difficile perchè..."
A Sportitalia Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina ha deciso di blindare i suoi gioielli e sta mantenendo la parola. Lasciando fuori da ogni discorso C...
A Sportitalia Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina ha deciso di blindare i suoi gioielli e sta mantenendo la parola. Lasciando fuori da ogni discorso Chiesa, la Fiorentina ha rifiutato quasi 100 milioni per tre big. Venti più bonus sono stati i milioni rifiutati per Pezzella dal Borussia Dortmund, ventotto più bonus dal Marsiglia per Vereout, infine quaranta tondi tondi dal Marsiglia per Simeone. I tifosi dunque possono stare tranquilli che avranno ancora i propri campioni. Per l'esterno Sansone piace in effetti ai viola, ma anche questa però è una pista complicata in quanto il Villareal non accetta, almeno per il momento, la formula del prestito con diritto di riscatto"