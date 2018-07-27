Pedulla: "La Fiorentina ha rifiutato 100 milioni per Pezzella, Veretout e Simeone. Sansone difficile perchè..."

A Sportitalia Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina, queste le sue parole: "La Fiorentina ha deciso di blindare i suoi gioielli e sta mantenendo la parola. Lasciando fuori da ogni discorso C...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2018 23:47

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