Flop Simeone, Pioli ha chiesto un attaccante. Sansone vuole Firenze, la richiesta del Villareal...

Il gol di Simeone, in maglia viola, manca da oltre due mesi, e anche per questo la dirigenza della Fiorentina, nonostante i silenzi di questi giorni, sta lavorando sul mercato proprio per rinforzare i...

Il gol di Simeone, in maglia viola, manca da oltre due mesi, e anche per questo la dirigenza della Fiorentina, nonostante i silenzi di questi giorni, sta lavorando sul mercato proprio per rinforzare il reparto offensivo e dare a Pioli un’alternativa in più. Trovare un attaccante, possibilmente con maggiore esperienza giovane Vlahovic (18 anni), che possa dare il cambio al Cholito, il problema è rimasto aperto e il tecnico ha espressamente chiesto ai suoi dirigenti di trovare una soluzione.

E allora ecco che tra i nomi sul taccuino di Corvino c'è Nicola Sansone, esterno offensivo sinistro che però può giocare anche come punta. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco e vecchio pallino di Corvino, il classe ’91 è passato prima tra Crotone e Parma e infine al Sassuolo che due stagioni fa l’ha venduto al Villarreal per 14 milioni di euro. Un infortunio, però, l’ha tenuto fuori per tre mesi e nel suo bilancio ci sono pochi gol.

Tanto che Sansone adesso vorrebbe cambiare aria, e avrebbe confidato di gradire molto la destinazione viola. In questa stagione ha messo in fila soltanto 34’ in Liga, ma nelle ultime due sfide ha contribuito con un assist e un gol nei due pareggi della sua squadra. Gli spagnoli sono pronti a trattare però non vorrebbero scendere sotto i 10 milioni di euro.

Sempre per l’attacco a Corvino e Cognigni piacciono anche Gabbiadini, Destro e Borini.

La Repubblica