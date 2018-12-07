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Pedullà: "Non ho mai sentito Pioli fare autocritica. A gennaio Sansone possibile, Muriel..."

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole“Chiesa è una certezza ma la Fiorentina deve cercare di fare qualcosa in attacco, ma quello di gennaio è un mer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 13:43
Pedullà: "Non ho mai sentito Pioli fare autocritica. A gennaio Sansone possibile, Muriel..." -
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Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole

“Chiesa è una certezza ma la Fiorentina deve cercare di fare qualcosa in attacco, ma quello di gennaio è un mercato veloce. Alla Fiorentina giocano sempre gli stessi, ho visto la partita di Frosinone, mi sembra un po’ piatta. Pioli deve dare di più perché è brillante, non ha mai fatto ammissioni o autocritica.

E’ giusto puntare su Pjaca ma bisogna capire se è il caso di insistere. Muriel costa tanto, al Siviglia fanno un po’ di caos. Credo che il giocatore tornerebbe volentieri in Italia ma è difficile. Operazioni più alla portata sono quelle tipo Sansone che sta facendo fatica al Villareal”

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