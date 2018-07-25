Tuttosport, l'ultima tentazione della Fiorentina è Nicola Sansone del Villareal

In attesa di completare il mercato acquisti con un esterno d'attacco (tramontate ragioni economiche Pjaca) per la Fiorentina è caccia a nuovi obiettivi: De Paul, El Shaarawy, Larsson, Berardi, Nicola...

In attesa di completare il mercato acquisti con un esterno d'attacco (tramontate ragioni economiche Pjaca) per la Fiorentina è caccia a nuovi obiettivi: De Paul, El Shaarawy, Larsson, Berardi, Nicola Sansone che è l’ultima tentazione per il ds Corvino. Intanto è ufficiale l'arrivo di due classe 2000 destinati alla Primavera: il centrale belga Gillekens, in prestito con diritto di riscatto dall'OH Leuven e un contratto di cinque anni, e il centrocampista Hanuljak, proveniente dal club belga dell'Excel Mouscron.

Tuttosport