Pedullà: "Pochi margini per Pjaca, Sansone? Vediamo che dice il Villarreal. Domani via alle cessioni"
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:"Per Pjaca ci sono pochi margini di trattativa, la Juventus vuole soldi oppure obbligo di riscatto. Al...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 15:11
Il noto esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:
"Per Pjaca ci sono pochi margini di trattativa, la Juventus vuole soldi oppure obbligo di riscatto. Alla Fiorentina non verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto, motivi pregressi? Non saprei. Se non arriva in viola si accaserà in prestito gli ultimi giorni di mercato. Sansone? Il ragazzo vuole tornare in Italia ma bisogna vedere il Villarreal che idee ha. Da domani inizieranno le cessioni degli esuberi".