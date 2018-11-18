Corvino tenta il colpo Sansone per gennaio, ma il Villarreal chiede almeno 14 milioni

La sterilità dell'attacco viola sta costringendo la società a ripensare al reparto offensivo. Anche per questo, come affermano diversi media sportivi spagnoli, la Fiorentina starebbe monitorando con g...

La sterilità dell'attacco viola sta costringendo la società a ripensare al reparto offensivo. Anche per questo, come affermano diversi media sportivi spagnoli, la Fiorentina starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Nicola Sansone. Arrivato al Villarreal nel 2016, per 14 milioni di euro, l'ex Sassuolo sta vivendo un momento difficile: in questa stagione ha collezionato soltanto 7 presenze, anche se condite da un gol e due assist. Il Sottomarino Giallo non è però convinto di lasciarlo partire e, se lo facesse, vorrebbe la stessa cifra che è servita per acquistarlo.