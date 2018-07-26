SANSONE VUOLE SOLO LA FIORENTINA. TRATTATIVA VIOLA-VILLAREAL

Come riportato dalla nostra Redazione, Nicola Sansone avrebbe già accettato la Fiorentina. L'ex Sassuolo e Parma ha confidato..

A cura di Matteo Fabiani 26 luglio 2018 20:08

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