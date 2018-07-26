SANSONE VUOLE SOLO LA FIORENTINA. TRATTATIVA VIOLA-VILLAREAL
Come riportato dalla nostra Redazione, Nicola Sansone avrebbe già accettato la Fiorentina. L'ex Sassuolo e Parma ha confidato..
A cura di Matteo Fabiani
26 luglio 2018 20:08
Secondo quanto riscontrato dalla nostra Redazione, l’esterno d’attacco Nicola Sansone, attualmente in forza al Villareal, vorrebbe fortemente giocare nella Fiorentina. Il giocatore avrebbe più volte espresso il proprio volere di venire a Firenze e alcune persone vicino a lui lo confermano. La Fiorentina sarebbe molto interessata e in questo momento starebbe trattando proprio con il club del Sottomarino Giallo.