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Sansone vicino alla Fiorentina? Un like su Instagram e quell'indizio di mercato...

La Fiorentina secondo quanto riportato da numerosi giornali è abbastanza vicina a Nicola Sansone. I tifosi che apprezzano il giocatore non si sono fatti attendere, e hanno iniziato subito a tempestare...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
26 luglio 2018 16:55
Sansone vicino alla Fiorentina? Un like su Instagram e quell'indizio di mercato... -
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La Fiorentina secondo quanto riportato da numerosi giornali è abbastanza vicina a Nicola Sansone. I tifosi che apprezzano il giocatore non si sono fatti attendere, e hanno iniziato subito a tempestare il giocatore di messaggi sui social. Parecchi addirittura gli hanno già dato il benvenuto. A Sansone non è sfuggita questa cosa, e contrariamente a quello che si attendeva, il giocatore non ha smentito bensì ha messo mi piace. Sviluppi in arrivo?

Sansone vicino alla Fiorentina? Un like su Instagram e quell'indizio di mercato...

Lorenzo Bigiotti

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