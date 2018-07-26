Sansone vicino alla Fiorentina? Un like su Instagram e quell'indizio di mercato...

La Fiorentina secondo quanto riportato da numerosi giornali è abbastanza vicina a Nicola Sansone. I tifosi che apprezzano il giocatore non si sono fatti attendere, e hanno iniziato subito a tempestare...

La Fiorentina secondo quanto riportato da numerosi giornali è abbastanza vicina a Nicola Sansone. I tifosi che apprezzano il giocatore non si sono fatti attendere, e hanno iniziato subito a tempestare il giocatore di messaggi sui social. Parecchi addirittura gli hanno già dato il benvenuto. A Sansone non è sfuggita questa cosa, e contrariamente a quello che si attendeva, il giocatore non ha smentito bensì ha messo mi piace. Sviluppi in arrivo?

Lorenzo Bigiotti