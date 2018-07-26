Casa Mercato Viola, Sansone piace e verrebbe volentieri, ma non è l'unica opzione. Grassi...

Nicola Sansone è un obiettivo concreto per la Fiorentina, tuttavia da qui a diventare un giocatore della Fiorentina di tempo ne passa. Il ragazzo piace a Corvino e le condizioni sarebbero favorevoli....

Nicola Sansone è un obiettivo concreto per la Fiorentina, tuttavia da qui a diventare un giocatore della Fiorentina di tempo ne passa. Il ragazzo piace a Corvino e le condizioni sarebbero favorevoli. Il costo non è particolarmente elevato, infatti la valutazione si attesta sugli 8 milioni, ed il Villareal sarebbe molto elastico anche nella formula. Sansone sarebbe ben lieto, come confidato ad amici, a rimettersi in gioco in Italia specie a Firenze dove sono stati valorizzati tantissimi giocatori. Vedremo nel prossimo periodo se si arriverà ad una chiusura alla trattativa. Nel frattempo non sono da accantonare definitivamente le altre opzioni come De Paul, Berardi ed El Sharaawy.

Grassi invece piace molto alla Fiorentina come già noto. Tuttavia, come confermato anche dal presidente De Laurintiis il Napoli si aspetta offerte alte per cedere il giocatore. La situazione Gerson fortunatamente è rientrata comunque e quindi la Fiorentina non ha fretta di prendere altri centrocampisti. Respinte infine al mittente come noto, le richieste della Roma per provare a prendere il gioiello Federico Chiesa.

Lorenzo Bigiotti