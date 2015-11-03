Notizie Grassi Fiorentina

L'Empoli fa visita a Bove: D'Aversa e Grassi a Careggi nel pomeriggio per salutarlo
03 dicembre 2024 18:32
Ex obiettivi: l'agente di Grassi incontra il Parma. Trasferimento vicinissimo...
02 agosto 2018 12:00
De Laurentiis: “Grassi? Nessuno ha offerto i 18mln che chiedo. Piace in Spagna e in Italia...”
28 luglio 2018 22:53
Corriere Fiorentino, Corvino piazzerà gli esuberi poi tornerà forte su Grassi. L'agente del giocatore...
28 luglio 2018 12:30
Casa Mercato Viola, De Paul vuole Firenze ma c'è tanta distanza tra i club. Sansone e Grassi...
27 luglio 2018 23:38
Casa Mercato Viola, Sansone piace e verrebbe volentieri, ma non è l'unica opzione. Grassi...
26 luglio 2018 23:40
Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare"
26 luglio 2018 10:40
Il Mattino, De Laurentiis vuole mandare Grassi alla Fiorentina. Valutazione di 15mln
24 luglio 2018 11:53
Gazzetta, per Grassi interessate Fiorentina e Cagliari
18 luglio 2018 11:43
Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic
17 luglio 2018 12:50
Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi
17 luglio 2018 08:26
Casa Mercato viola, salta Pasalic tifosi infuriati. Ma Pjaca non è sfumato. Addio Saponara
16 luglio 2018 23:39
La Nazione, Henderson e Grassi trattative alla stretta finale. Viola pronti a chiudere
19 giugno 2018 11:21
Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi
18 giugno 2018 23:45
Pedullà: "Vi spiego la situazione portiere. Occhio a Grassi. Su Pjaca..."
18 giugno 2018 14:01
Pedullà, Grassi alternativa a Soucek. Tutto vero, Pjaca ha detto si alla Fiorentina
15 giugno 2018 21:10
Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?
01 giugno 2018 23:40
Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?
28 maggio 2018 23:41
Ag. Grassi: “Fiorentina e Torino sul ragazzo. Più avanti valuteremo. Il Napoli...”
28 maggio 2018 19:37
La Nazione, Eysseric e Thereau hanno richieste in Serie A e potrebbero andarsene. Buone pedine di scambio?
28 maggio 2018 09:17
Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?
24 maggio 2018 23:41
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