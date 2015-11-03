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Notizie Grassi Fiorentina

L'Empoli fa visita a Bove: D'Aversa e Grassi a Careggi nel pomeriggio per salutarlo

03 dicembre 2024 18:32

Ex obiettivi: l'agente di Grassi incontra il Parma. Trasferimento vicinissimo...

02 agosto 2018 12:00

De Laurentiis: “Grassi? Nessuno ha offerto i 18mln che chiedo. Piace in Spagna e in Italia...”

28 luglio 2018 22:53

Corriere Fiorentino, Corvino piazzerà gli esuberi poi tornerà forte su Grassi. L'agente del giocatore...

28 luglio 2018 12:30

Casa Mercato Viola, De Paul vuole Firenze ma c'è tanta distanza tra i club. Sansone e Grassi...

27 luglio 2018 23:38

Casa Mercato Viola, Sansone piace e verrebbe volentieri, ma non è l'unica opzione. Grassi...

26 luglio 2018 23:40

Pres. Spal: "Saremmo contenti di riprenderci Grassi. Speriamo che le cose cambino e possono tornare"

26 luglio 2018 10:40

Il Mattino, De Laurentiis vuole mandare Grassi alla Fiorentina. Valutazione di 15mln

24 luglio 2018 11:53

Gazzetta, per Grassi interessate Fiorentina e Cagliari

18 luglio 2018 11:43

Gazzetta dello Sport: Soucek e Grassi per la mediana, sono loro le alternative a Pasalic

17 luglio 2018 12:50

Sfumano Pjaca e Pasalic? La Fiorentina torna con forza su El Shaarawy e Grassi

17 luglio 2018 08:26

Casa Mercato viola, salta Pasalic tifosi infuriati. Ma Pjaca non è sfumato. Addio Saponara

16 luglio 2018 23:39

La Nazione, Henderson e Grassi trattative alla stretta finale. Viola pronti a chiudere

19 giugno 2018 11:21

Casa Mercato viola, addio Meret se ne va al Napoli. Si punta forte su Grassi

18 giugno 2018 23:45

Pedullà: "Vi spiego la situazione portiere. Occhio a Grassi. Su Pjaca..."

18 giugno 2018 14:01

Pedullà, Grassi alternativa a Soucek. Tutto vero, Pjaca ha detto si alla Fiorentina

15 giugno 2018 21:10

Casa Mercato Viola, ultimatum ai big. Chi se ne vorrà andare? Arriva un esterno dalla Roma?

01 giugno 2018 23:40

Casa Mercato Viola, Badelj al Milan. Alta offerta del Benfica per Gaspar! Tomovic pedina di scambio col Chievo?

28 maggio 2018 23:41

Ag. Grassi: “Fiorentina e Torino sul ragazzo. Più avanti valuteremo. Il Napoli...”

28 maggio 2018 19:37

La Nazione, Eysseric e Thereau hanno richieste in Serie A e potrebbero andarsene. Buone pedine di scambio?

28 maggio 2018 09:17

Casa Mercato viola, Marchetti nuovo portiere idea concreta. Venuti al posto di Gaspar?

24 maggio 2018 23:41

Casa Mercato Viola, ritorno di fiamma del Napoli per Chiesa? Balotelli a Firenze. Ma...

23 maggio 2018 23:41

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